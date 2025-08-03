Yakupağa Cami İmamı Nevzat Kahya'nın 20 Yıllık Vaaz Geleneği

Edremit İlçesinde, Yakupağa Cami imamı Nevzat Kahya'nın yaklaşık 20 yıldır verdiği vaazlar ilgi gördü. Vaazlara, Edremit'in yanı sıra Burhaniye ve Havran'dan da vatandaşların katıldığını kaydeden imam Kahya, vaazların ölünceye kadar devam edeceğini söyledi.

Tuzcumurat Mahallesinde bulunan Yakupağa camiinde imam Nevzat Kahya'nın Perşembe akşamları verdiği vaazlar ilgi gördü. İmam Nevzat Kahya, Edremit'in yanı sıra Burhaniye ve Havran'dan da katılanların olduğu vaazlarda, Kur'an ve Sünneti anlatırken, günlük yaşamdan örnekler de veriyor. İlk vaaza Almanya da başladığını anlatan Kahya, Havran'dan sonra Yakupağa camiinde sürdürdüğünü söyledi. Vaazların devam edeceğini anlatan Nevzat Kahya, "Biz vaazlara 20 yıldır devam ediyoruz. Almanya'da başladı. Sonra Havran'da devam etti. Sonra da burada devam ediyor. 2008 yılında başladık. Devam edeceğiz inşallah. Bir kişi kurtulsun, Ümmeti i Muhammed kurtulsun. Ölünceye kadar devam edeceğiz İnşallah" dedi. Burhaniye'den geldiğini kaydeden Kaan Tuna da, "Hocamın adını daha önce duymuştuk. Geçen hafta ilk defa geldim. Bu hafta da Ören Camiinden arkadaşlarla geldik. Vaazlardan çok faydalandık. Perşembe akşamları düzenlenen bu vaaza katılmayı herkese tavsiye ediyorum. Güzel sohbetler oluyor" dedi. - BALIKESİR