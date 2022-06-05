Yakaladığı yılanı canlı canlı kendi boyuyla ölçtü, ardından serbest bıraktı - Haberler

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Yakaladığı yılanı canlı canlı kendi boyuyla ölçtü, ardından serbest bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yakaladığı yılanı canlı canlı kendi boyuyla ölçtü, ardından serbest bıraktı

Elazığ'da tarlada çalışırken yakaladığı yılanın boyunu merak eden Hüseyin Koç, kendi boyu ile kıyaslayarak ölçtü.

Elazığ'da tarlada çalışırken yakaladığı yılanın boyunu merak eden Hüseyin Koç, kendi boyu ile kıyaslayarak ölçtü. Koç ölçümün ardından 2 metrelik yılanı tekrar doğaya bıraktı. Koç'un yılan canlıyken ölçüm yapması ve rahat tavırları görenleri hayrete düşürdü.

Olay, Alacakaya ilçesine bağlı Çakmakaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy sakinlerinden Hüseyin Koç tarlada çalışırken yılanı fark etti. Yılanı yakalayan Koç, arkadaşları ile yılanın uzunluğunun kaç metre olduğunu merak etti ve kendi boyu ile kıyaslayarak ölçtü. Koç, daha sonra yerde bulunan tahta çubukla yılanın uzunluğunu hesaplamaya çalıştı.

Yılanın uzunluğunun 2 metre olduğunu belirleyen Koç, yılanı tekrar doğal ortamına bıraktı. O anlar cep telefonu ile kayıt edilirken Koç'un rahat tavırları görenleri hayrete düşürdü. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hüseyin Koç Alacakaya Elazığ Yerel Haberler

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