Haberler

Köylere yapılacak çalışmalar planlanıyor

Köylere yapılacak çalışmalar planlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yaka Köyü Muhtarı Nurettin Karaahmet ve köy azaları, İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç'a yapmış oldukları ziyarette köylerinin ihtiyaçlarını ve taleplerini aktardı. Altyapı ve yol gibi konuların ele alındığı görüşmede çözüm önerileri üzerinde istişare yapıldı.

DÜZCE (İHA) – Yaka Köyü Muhtarı Nurettin Karaahmet ve köy azaları, İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç'u makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Yaka Köyü'nün mevcut durumu ele alınarak köyün öncelikli talep ve ihtiyaçları İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç'a aktarıldı. Altyapı, yol ve diğer hizmetlere ilişkin konuların gündeme geldiği görüşmede, çözüm önerileri üzerine karşılıklı istişarelerde bulunuldu. İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, köylerin ihtiyaçlarının imkanlar dahilinde karşılanması için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti. Görüşme, iyi niyet temennileriyle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü magazin yazarı gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde 'Hakan Çakır' ve 'PKK' detayı

Atlas cinayetinin seyrini değiştirecek "Hakan Çakır" ve "PKK" detayı
Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı

Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı
Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Beşiktaş'ın isyan ettiği pozisyonda hemfikir oldu

Ünlü yorumcular Beşiktaş'ın isyan ettiği pozisyonda hemfikir oldu
İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul dahil 4 şehirde ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı var