Yağmurdan kaçan vatandaşlar saçak altlarına sığındı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan İlçesinde aniden bastıran yağıştan kaçanlar saçak altlarına sığındı. Islanmamak için çabalayan vatandaşlar uzun süre yağmurun dinmesini bekledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 'sarı kod' ile yaptığı uyarının ardından Tekirdağ'a düşen yağış, Keşan'a ulaştı. Bir anda bastıran yağmur sebebiyle yollar göle dönerken, beklenen yağıştan haberi olmayan vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Yağan yağmurda ıslanmamak için çaba harcayan vatandaşlar önce koşarak kaçmayı denedi; ama yağmur şiddetini arttırınca iş yerlerinin çevresindeki saçak altlarına sığını. İş yerlerinin önünde bir anda kalabalıklar oluştu. Yarım saate yakın kuvvetli rüzgarın etkisiyle yağan yağmurun dinmesinin ardından herkes gündelik işlerine saklandıkları yerlerden çıkarak devam etti.