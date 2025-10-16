Haberler

Yağmur Altında İstiklal Marşı Okuyan Öğrenciye Vali’den Teşekkür

Iğdır'da yağmur altında İstiklal Marşı'nı okuyarak dikkat çeken ilkokul öğrencisi Zeynep Ece Doğan, Vali Ercan Turan tarafından makamında kabul edildi. Vali, Zeynep'in milli değerlere gösterdiği saygı için kendisine teşekkür etti ve altın hediye etti.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) – Iğdır'da yağmur altında İstiklal Marşı'nı okuyarak gösterdiği duyarlılıkla Türkiye'nin takdirini kazanan ilkokul öğrencisi Zeynep Ece Doğan, Iğdır Valisi Ercan Turan tarafından makamında kabul edildi.

Pazartesi günü tüm okullarda olduğu gibi İnönü İlkokulu'nda da İstiklal Marşı okundu. Yağış nedeniyle marş okulun hoparlörlerinden sınıflarda okutulurken, derse geç kalan 4. sınıf öğrencisi Zeynep Ece Doğan, okul bahçesinde yağmurun altında durarak İstiklal Marşı'na eşlik etti. Marş bitene kadar yerinden ayrılmayan küçük öğrencinin bu davranışı, büyük takdir topladı ve o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada geniş yankı uyandırmasının ardından, Vali Ercan Turan Zeynep Ece Doğan ve ailesini Valilik makamında ağırladı. Vali Turan, milli değerlere gösterdiği saygı nedeniyle küçük öğrenciye teşekkür ederek kendisine altın hediye etti.

Vali Turan, "Bu yıl Aile Yılı. Aile toplumun temel dinamiğidir. Zeynep kızımızı sosyal medyada gördük, okulda da çok başarılı olduğunu öğrendik. Ailesini tebrik ediyorum; çünkü eğitim ailede başlıyor. Çocuklarımızın karakteri ve geleceği ailede şekilleniyor. Zeynep'in de kardeşi Aslı'nın da başarılı bir geleceği olacağına inanıyoruz" dedi.

Zeynep'in babası Cem Doğan ise, "Valimiz bizi davet ederek onurlandırdı. Zeynep'in bu bilinci küçük yaşta edinmiş olması bizi çok gururlandırdı. Kızım sadece her Türk evladının yapması gerekeni yaptı; bu davranışıyla hepimizi duygulandırdı" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! DDK hemen inceleme başlattı
