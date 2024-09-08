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Yağış sonrası çamur yola aktı, temizleme çalışması başlatıldı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Çaylıoğlu köyünde yoğun yağış sonrası yola akan çamur nedeniyle temizlik çalışması başlatıldı. İş makineleriyle yapılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

Yağış sonrası çamur yola aktı, temizleme çalışması başlatıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Çaylıoğlu köyünde yağış sonrası yola akan çamur nedeniyle iş makineleriyle temizlik çalışması başlatıldı.

Karadeniz Ereğli ilçesinde dün geceden itibaren etkili olan yoğun yağış, Çaylıoğlu Köyü'nde dağ bölümünde biriken çamur ve toprak parçalarının yol üzerine akmasına neden oldu. Yol kenarında yapılan istinat çalışmalarının da etkisi nedeniyle biriken toprak ve çamurlar yolun bir bölümünü kapladı. Bölgeye diğer iş makinelerinin de gönderilmesiyle birlikte temizlik çalışması başlatıldı. Sürücüler bir süreliğine temizlik çalışmasını bekledi. Yolun temizlenme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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