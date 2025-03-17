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Yağdere Mahallesi'nde Anlamlı İftar Etkinliği

Yağdere Mahallesi'nde Anlamlı İftar Etkinliği
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesi Yağdere Mahallesi, Ramazan ayı boyunca birlik ve beraberliği pekiştiren anlamlı bir iftar yemeğine ev sahipliği yaptı. Kaymakam Ali Ekber Ateş ve protokol üyeleri, mahalle halkıyla bir araya gelerek oruçlarını açtı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesi Yağdere Mahallesi birlik ve beraberliği pekiştiren anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaparken, düzenlenen iftar yemeğinde Kaymakam Ali Ekber Ateş başta olmak üzere protokol üyelerini ağırladı.

Ramazan ayı boyunca toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı ön planda tutan Yağdere Mahallesi sakinleri, düzenledikleri iftar programında bir araya gelerek oruçlarını hep birlikte açmanın huzurunu yaşadı. Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş ve diğer protokol üyeleri de programa katılarak Yağdere Mahallesi sakinleriyle birlikte iftar açmanın mutluluğunu paylaştı. İftar sonrasında mahalle halkıyla sohbet eden Kaymakam Ali Ekber Ateş, Ramazan-ı Şerif'in tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni etti. Kaymakam Ateş Ramazan'ın sadece oruç tutmakla değil, aynı zamanda yardımlaşma, paylaşma ve birlikte vakit geçirme zamanı olduğunu vurgulayarak mahalle sakinlerinin beraberliğinin devamını diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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