Yabancı Öğrenciler, Tepebaşı Belediyesi'nin Engelliler Montaj Atölyesi'ni Gezdi - Haberler

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Özel Atayurt Okulları'nın kardeş okulu olan Alexander Von Humbolt-Schule öğretmen ve öğrencilerini ağırladı. Konuk öğretmen ve öğrenciler, Melih Savaş Yaşam Köyü'nü ziyaret ederken, Engelliler Montaj Atölyesi'ni Başkan Ataç'tan dinledi.

Eskişehir Özel Atayurt Okulları ile Almanya Alexander Von Humbolt-Schule'un 'Bize Engel Olmayın' sloganı ile yürüttükleri kardeş okul projeleri kapsamında Eskişehir'e gelen heyet, Tepebaşı Belediyesi'nin Melih Savaş Yaşam Köyü'nde yer alan Engelli Montaj Atölyesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette 8, 9 ve 10'uncu sınıf Alman ve Türk öğrencilerin yanı sıra Alexander Von Humbolt-Schule'un Genel Müdürü Dr. Reinhard Aulke, Biyoloji ve Coğrafya Öğretmeni Sally Hülsei Proje Koordinatörü Karin Thies, Eskişehir Özel Atayurt Okulları Almanca Öğretmeni Arzu Güneş Öger de yer aldı.

12 MİLYON PARÇA ÜRETİMİ

Projeleri kapsamında Engelliler Montaj Atölyesini gezen heyet proje ile ilgili merak ettiklerini Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a sordu. Öğrencilerin sorularını içtenlikle cevaplayan Başkan Ataç, bu merkezin Türkiye'de ilk olduğunu belirtti. Başkan Ataç, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan atölye ile birlikte bugüne kadar yaklaşık 12 milyon parça üretildiğini belirterek birçok fabrikada da istihdam edildiklerini anlattı.

Alexander Von Humbolt-Schule Genel Müdürü Dr. Reinhard Aulke, gezi sonrasında Başkan Ataç'a dümen şeklinde saat hediye ederek, "Yolu siz çizin, sizi takip etmek isteyen çok kişi olacak. Hedeflerinize ulaşmanız için size bu saati hediye etmek istiyorum" dedi.

"BİZE ENGEL OLMAYIN"

Proje hakkında bilgi veren Eskişehir Özel Atayurt Okulları Almanca Öğretmeni Arzu Güneş Öger, "Kardeş okulumuz Alexander Von Humboldt-Schule ile yapılan öğrenci değişim programları öğrencilerimize büyük katkı sağlıyor. Almanya Gençlik Köprüsü tarafından desteklenen kardeş okul projemiz 2012 yılından itibaren devam ediyor. Öğrencilerimizin bu yıl gerçekleştirdiği proje alt başlığı olan 'Bize Engel Olmayın' sloganı ile yola çıktık. 1. etabı Eskişehir'de başlayan projemiz. Bugün Engelli Montaj Atölyesi ile ilgili sorularımızı cevaplayarak bilgilerimize bilgi ekleyen Tepebaşı Belediye Başkanı Sayın Ahmet Ataç'a teşekkür ederiz" diye konuştu.

Misafir heyet, çalışmalarından dolayı Başkan Ataç'ı tebrik ederken, misafirperverliğinden dolayı da teşekkürlerini iletti. Heyet daha sonra Gökkuşağı Kafe'yi ziyaret etti.

ANKA / Yerel