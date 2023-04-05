Yabancı dağcılar Nemrut Dağı'nda dağ kayağı yaptı

Bitlis'e gelen İtalyan, Alman ve Fransız 10 dağcı, Nemrut Dağı'nda dağ kayağı yaptı.

İtalya, Almanya ve Fransa'dan Bitlis'e gelen 10 dağcı; Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırları içinde bulunan 2 bin 948 rakımdaki volkanik Nemrut Dağı'na zirve tırmanışı yaptı. Süphandosd Kulübü Başkanı Adem Gül rehberliğinde Ahlat ilçesine bağlı Serinbayır köyünden Nemrut Dağı'na zirve tırmanışı yapan dağcılar, zirvede eşsiz kaldera gölünün manzarasını izledi. Daha sonra kayakları ile birlikte dağ kayağı yaparak inişe geçen dağcılar, Van Gölü manzarasına karşı kaymanın keyfini çıkardı.

Yaptıkları etkinlik hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Süphandosd Kulübü Başkanı Adem Gül, "Yıllardır Süphandosd Kulübü olarak bölgenin tanınması ve kalkınması için dağcılık, dağ kayağı ve tırmanış gibi doğa sporlarını yürütmekteyiz. İtalya, Almanya ve Fransa gibi birçok Avrupa ülkesinden yaz ve kış aylarından dönemsel olarak misafirler ağırlıyoruz. Bölgedeki dağlarda Süphan Dağı başta olmak üzere Artos, Nemrut, Başet ve Van dağlarında birçok etkinlik yapıyoruz. Bugünde Nemrut Dağı'na zirve yaparak hem Nemrut Dağı'nın kaldera göllerinin muhteşem karlı manzarasını izledik hem de Van Gölü manzarasına karşı kayak yapmanın keyfini yaşadık" dedi. - BİTLİS