Yaban Tavşanları Aydıntepe'de Boks Maçı Gibi Kavga Etti

Yaban Tavşanları Aydıntepe'de Boks Maçı Gibi Kavga Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde iki yaban tavşanının yol ortasında kavga ettiği anlar, bir sürücü tarafından kaydedildi. Tavşanların birbirlerine vurduğu mücadele, adeta bir boks maçını andırıyor.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde iki yaban tavşanı yol ortasında kavga ederken görüntülendi. Boks maçını aratmayan o anlar, yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Uzun bacakları, iri gövdeleri, uzun kulakları ve hızlı koşabilme yetenekleriyle bilinen yaban tavşanları, Aydıntepe kırsalında karşı karşıya geldi. Arka ayaklarının üzerine kalkarak birbirlerine darbeler vuran tavşanların mücadelesi, adeta bir boks maçını andırırken, o anlar yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, tavşanlardan birinin aldığı darbeler sonrası kaçtığı, diğerinin ise peşinden kovaladığı görülüyor.

Uzmanlar, bu tür kavgaların genellikle bölge ve eş mücadelesi nedeniyle gerçekleştiğini belirtiyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yılın çalımı! Fenerbahçe bombayı Ederson'la patlatıyor

Yılın çalımı! Fenerbahçe bombayı onunla patlatıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ordusu: İzzeddin Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde öldürüldü

Hamas'ın meşhur komutanı, bu binada öldürüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.