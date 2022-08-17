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Yaban keçilerini seyrederek yüzdü

Yaban keçilerini seyrederek yüzdü

Yerel Haberler

Yaban keçilerini seyrederek yüzdü Tunceli'de bir vatandaş, bir yandan yaban keçilerini izlerken bir yanda da Munzur Çayı'nın soğuk sularında serinleme keyfi yaşadı.

Yaban keçilerini seyrederek yüzdü

TUNCELİ - Tunceli'de bir vatandaş, bir yandan yaban keçilerini izlerken bir yanda da Munzur Çayı'nın soğuk sularında serinleme keyfi yaşadı.

Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçileri, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda suya yakın kıyılara kadar indi. Umut Mercan, bir yandan yaban keçilerini izlerken bir yanda da Munzur Çayı'nın soğuk sularında serinleme keyfi yaşadı.

O anları anlatan Mercan, "Kent merkezinde hava sıcaklıkları 40 dereceyi buluyor. O yüzden Munzur Çayı'nda yüzmeye gidiyoruz. En son gittiğimde çaya çok yakın bir noktada duran yaban keçilerini gördük. Uzunca onları seyrettik. Zarar gelmeyeceğini anladıkları için hiç ürkmediler. Ben de bir yandan onları seyrederken bir yandan da Munzur Çayı'nda serinlemeye çalıştım. Dünyanın başka bir coğrafyasında böyle kareler var mıdır bilmiyorum. Ancak tanıklık ettiğim için mutlu oldum" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Yerel

Munzur Vadisi Munzur Çayı Tunceli Yerel Haberler

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