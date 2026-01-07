Haberler

Yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

Güncelleme:
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaban hayvanları için doğaya yem bırakma çalışmaları başladı. Çalışmalar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından kış boyunca sürecek.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, yaban hayvanlarının olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi amacıyla doğaya yem bırakma çalışması gerçekleştirildi.

Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın'ın katılımlarıyla Hamzalar Köyü çevresinde gerçekleştirilen çalışmada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile ilgili kurum personelleri görev aldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan dağ keçileri ve diğer yaban hayvanları için belirlenen noktalara yem bırakılırken, çalışmaların kış şartları süresince belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Yetkililer, yaban hayatının korunması ve doğal dengenin sürdürülebilmesi adına bu tür çalışmaların büyük önem taşıdığını belirterek, vatandaşlardan da yaban hayvanlarına yönelik duyarlılık çağrısında bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
