Yaban Domuzu Denize Girdi, Vatandaşlar Şaşkın

Ordu'nun Perşembe ilçesinde denize giren bir yaban domuzu, kıyıya yakın bölgede vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Olay, ilçenin şehir merkezi sahil kesiminde meydana geldi. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, denizde ilerlemeye çalışan yaban domuzunu fark etti. Ormanlık alandan şehir merkezine inerek denize girdiği düşünülen yaban domuzu gören vatandaşlar, cep telefonu kameraları ile o anları kaydetti.

Kaydedilen görüntülerde kıyıya yakın bir noktada ilerlemeye çalışan yaban domuzu olduğu, vatandaşların ise duruma şaşırdığı anlar yer aldı. - ORDU