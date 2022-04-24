Vosvos tutkunlarından 23 Nisan konvoyu - Haberler

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Vosvos tutkunlarından 23 Nisan konvoyu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vosvos tutkunlarından 23 Nisan konvoyu

Eskişehirli Vosvos tutkunları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları neşelendirmek için konvoy oluşturarak şehir turu attı.

Eskişehirli Vosvos tutkunları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları neşelendirmek için konvoy oluşturarak şehir turu attı.

Eskişehir Eskivos Vosvos Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir araya geldi. Konvoy oluşturan 35 araç Türk bayrakları, renkli balonlar ve ışıklarla süslenerek yola çıktı. Çocukları mutlu etmek için gaza basan Vosvos tutkunları, Batıkent Mahallesi'nden başlayıp kentin kalabalık caddelerini gezerek İsmet İnönü Caddesi'nde konvoyu sonlandırdı. Konvoy esnasında güzel görüntüler oluşurken, vatandaşlar Vosvoslara büyük ilgi gösterdi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Vosvos, Çocuk, Yerel, Haberler

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