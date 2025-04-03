Bahçeli'den boykot çağrılarına ilk tepki: Bedeli ödetilecek

Bahçeli açtı ağzını yumdu gözünü: Bedeli ödetilecek
Cem Yiğit Üzümoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Gözaltına alınan ünlü oyuncuyla ilgili karar verildi
CHP lideri Özel: Her hafta sonu İmamoğlu'na özgürlük mitingi yapacağız

CHP'den yeni karar: Her hafta sonu bunu yapacağız
Bir ilçe diken üstünde! Yedikleri yemek 300 kişiyi hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda

300 kişi hastaneye kaldırıldı, 2'si yoğun bakımda! İşletme kapatıldı

Volkan Konak, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Volkan Konak, Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC'de konser sırasında fenalaşarak hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak, Trabzon'da vasiyeti üzerine ceviz ağacının altına defnedildi. Sevenleri, cenaze törenine katılarak ona veda etti.

KKTC'de konser esnasında sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak, dün memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı. Sevenleri, vasiyeti üzerine ceviz ağacının altına defnedilen ünlü sanatçının kabrini bugün de ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konser sırasında fenalaşarak yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan ünlü sanatçı Volkan Konak'ın cenazesi, dün memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü sanatçı, kılınan cenaze namazının ardından Güney Mahallesi'ndeki Konakoğlu Mezarlığı'nda vasiyetindeki ceviz ağacının altına defnedildi. Annesi Saynur ve babası Demirağa Konak'ın mezarının karşısına defnedilen Volkan Konak'ı sevenleri bugün de yalnız bırakmadı. Sabahın ilk saatleri ile ziyaretçi akınına uğrayan ünlü sanatçının mezarını UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale yükselen Trabzonspor U19 takımı da ziyaret etti. Volkan Konak'ın ailesi taziyeleri kabul ederken, Türkiye'nin birçok farklı ilinden gelen vatandaşlar ünlü sanatçının mezarı başında dua etti.

İstanbul'dan Volkan Konak'ın cenazesi için Trabzon'a gelen Birgül Aydın, "Ülkemizin başı sağ olsun" dedi. Kayseri'den gelen Yusuf Çavuşoğlu, "Sanat camiasının başı sağ olsun. Volkan Konak çok sevilen bir sanatçıydı. Ailesine başsağlığı dilemek için Kayseri'den geldik" şeklinde konuştu.

Volkan Konak'ın akrabası Güzide Uzun da, vasiyetinin yerine getirildiğini belirterek, "Volkan bizim canımız, ciğerimiz, akrabamızdı. Türkiye için çok büyük bir kayıp. Ülkesini çok seven bir vatanseverdi. İnsanlar arasında ayrım yapmazdı. Her zaman bu ceviz ağacını söylüyordu. O vasiyet yerine gelmiş durumda" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.