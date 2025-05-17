VM Medical Park Bursa Hastanesi, Kariyer Günleri'nde Öğrencilerle Buluştu

VM Medical Park Bursa Hastanesi, Kariyer Günleri'nde Öğrencilerle Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VM Medical Park Bursa Hastanesi, Mudanya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen 2. Kariyer Günleri etkinliğine katılarak sağlık sektöründeki deneyimlerini paylaştı. Etkinlikte, başhekim ve insan kaynakları müdürü panellerde yer aldı, öğrencilere kariyer fırsatları hakkında bilgiler verdi.

VM Medical Park Bursa Hastanesi, Mudanya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen 2. Kariyer Günleri etkinliğine katılım sağlayarak sağlık sektöründeki deneyim ve birikimini öğrencilerle paylaştı.

Etkinlik çerçevesince, VM Medical Park Bursa Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammed İkbal Bakırcı, "Sağlık Sektörünün Yeni Mezunlardan Beklentileri" başlıklı panelde moderatörlük görevini üstlenerek, sektörün dinamikleri ve genç mezunlardan beklentilere dair önemli bilgiler verdi.

Medical Park Bursa Hastanesi İnsan Kaynakları Müdürü İsmail Hakkı Ünal ise "Canlı Mülakat Simülasyonları" panelinde konuşmacı olarak yer aldı. Gerçek bir mülakat deneyimini öğrencilere yaşatmayı hedefleyen bu panel, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Etkinlik süresince üniversite kampüsünde kurulan stantta öğrencilerle birebir görüşmeler gerçekleştirilirken; kariyer fırsatları, staj imkanları ve kurumsal kültür hakkında bilgilendirme yapılarak öğrencilerin merak ettiği sorular da yanıtlandı.

VM Medical Park Bursa Hastanesi olarak sağlık sektörüne nitelikli ve donanımlı genç profesyoneller kazandırmayı hedeflediklerini ifade eden kurum temsilcileri, bu tür etkinliklerin öğrenci-iş dünyası buluşmalarında önemli bir köprü görevi gördüğünü vurguladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lozan tartışmasının terörsüz Türkiye ile ilgisi yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan'la ilgili tartışmalara ilk yorum
Putin, Zelenski ile aynı masaya oturmak için şart koştu

Putin, Zelenski ile aynı masaya oturmak için şart koştu
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli

Yüzündeki nefrete bakın: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
Ünlü isimlerin az bilinen memleketleri! Belki de hemşehriniz!

Herkes İzmirli sanıyordu, gerçek başka çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
HAVELSAN'ın BARKAN insansız otonom kara aracının seri üretimi başlıyor

Dengeleri değiştirecek silah Türkiye'de üretilecek
Suriye yeni paralar kullanacak! Paralar da Rusya yerine başka ülkelere bastırılacak

Rusya'ya Suriye'de bir soğuk duş daha
Papa'nın geleceği İznik'te heyecanlandıran keşif

Papa'nın geleceği ilçede heyecanlandıran keşif
Memur ve emekliler maaş zammı için mayıs ayı enflasyonuna odaklandı

Memur ve emekliler maaş zammı için gün saymaya başladı
Trump'tan Körfez turu yorumu: Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım

"Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım"
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
TFF'nin kararı 1500 futbolcuyu tehlikeye attı

Verdiği karar 1500 futbolcuyu tehlikeye attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.