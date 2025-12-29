Haberler

Şanlıurfa'da Kar Altında Doğum Seferberliği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle hastaneye gidemeyen gebe kadın, UMKE ekipleri tarafından güvenli şekilde ana arterde ambulansa teslim edildi ve hastaneye sevk edildi.

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinin kırsal kesiminde olumsuz hava koşulları nedeniyle hastaneye gidemeyen gebe bir kadın UMKE'ye bağlı araçlarla ana arterde ambulansa teslim edildi.

Viranşehir'in Dağyanı Mahallesi Ulubağ kırsalında, olumsuz hava ve yol koşulları nedeniyle 112 ambulansının ulaşamadığı bir doğum vakası bildirildi. İhbar üzerine UMKE ekipleri sevk edildi. UMKE'ye ait 4×4 araçlarla ulaşılan Hülya Aslanbaş, ekipler tarafından güvenli şekilde ana arterlere taşındı.

Beşinci kez gebe olduğu bildirilen kadın, burada 112 Acil Sağlık ambulansına teslim edildi. Harran Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen kadının genel sağlık durumunun iyi olduğu, doğumunun hastanede gerçekleştirilmesinin beklendiği bildirildi.

Öte yandan, kentte etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına rağmen, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'na bağlı 112 Acil Sağlık ve UMKE ekiplerinin 24 saat esasına göre görev yapmayı sürdürdüğü, hastanelere ulaşmakta güçlük yaşanan noktalarda, ekiplerin acil müdahale hizmetleri sunduğu bildirildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Tutuklu Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayşe Tokyaz duruşmasında ikiz kardeş Esra Tokyaz sinir krizi geçirdi

Katil sürekli gülünce salon karıştı! Masaya çıkıp sinir krizi geçirdi
Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı
Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarına verdiği sözü tuttu

Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarına verdiği sözü tuttu
BES'te devletten 93 bin lira katkı almak için son 3 gün

Her yıl ödeniyor! Devletten 93 bin lira almak için son 3 gün
Ayşe Tokyaz duruşmasında ikiz kardeş Esra Tokyaz sinir krizi geçirdi

Katil sürekli gülünce salon karıştı! Masaya çıkıp sinir krizi geçirdi
Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı

Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı
Polisin bir kadını ölümün ucundan aldığı olayda sözleriyle pes dedirten kişi gözaltına alındı

Polis, kadını ölümün ucundan alırken şahsın sözleri pes dedirtti