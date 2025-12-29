Şanlıurfa'da Kar Altında Doğum Seferberliği

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinin kırsal kesiminde olumsuz hava koşulları nedeniyle hastaneye gidemeyen gebe bir kadın UMKE'ye bağlı araçlarla ana arterde ambulansa teslim edildi.

Viranşehir'in Dağyanı Mahallesi Ulubağ kırsalında, olumsuz hava ve yol koşulları nedeniyle 112 ambulansının ulaşamadığı bir doğum vakası bildirildi. İhbar üzerine UMKE ekipleri sevk edildi. UMKE'ye ait 4×4 araçlarla ulaşılan Hülya Aslanbaş, ekipler tarafından güvenli şekilde ana arterlere taşındı.

Beşinci kez gebe olduğu bildirilen kadın, burada 112 Acil Sağlık ambulansına teslim edildi. Harran Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen kadının genel sağlık durumunun iyi olduğu, doğumunun hastanede gerçekleştirilmesinin beklendiği bildirildi.