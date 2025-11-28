Haberler

Viranşehir'de 1 Ton Bozulmuş Et Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurulan araçta hijyen kurallarına uygun olmayan şekilde taşınan 1 ton bozulmuş et bulundu. Etler imha edildi, sürücüye 42 bin 12 lira ceza kesildi.

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurulan araçta 1 ton bozulmuş et ele geçirildi. Etler zabıta tarafından imha edildi.

Viranşehir Mardin karayolunda rutin uygulama yapan Jandarma ekipleri, kontrol edilen bir araçta hijyen kurallarına uygun olmayacak şekilde taşınan 1 ton kokmuş et bulunduğunu tespit etti.

Veterinerler tarafından incelenen etler, sağlığa zararlı olduğu için imha edilmek üzere zabıta ekiplerine teslim edildi.

Sağlıksız koşullarda et taşımacılığı yapan sürücüye 42 bin 12 lira idari para cezası uygulandı.

