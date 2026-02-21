Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanı tayin oldu
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaklaşık iki yıldır görev yapan Binbaşı Onur'un İstanbul'a tayin olduğu öğrenildi. Onur, yeni görevi öncesinde altı aylık eğitim için Ankara'da bulunacak.
20 Şubat Cuma günü itibarıyla Vezirköprü'deki görevini tamamlamasının ardından Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı'na Merkez Karakol Komutanı Jandarma Teğmen Seyfettin Turğut'un vekalet edeceği bildirildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı