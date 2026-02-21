Haberler

Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanı tayin oldu

Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanı tayin oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaklaşık iki yıldır görev yapan Binbaşı Onur'un İstanbul'a tayin olduğu öğrenildi. Onur, yeni görevi öncesinde altı aylık eğitim için Ankara'da bulunacak.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaklaşık iki yıldır İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Binbaşı Onur İstanbul'un tayini çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Binbaşı Onur İstanbul yeni görevi öncesinde altı aylık eğitim süreci kapsamında Ankara'da eğitime katılacağı öğrenildi.

20 Şubat Cuma günü itibarıyla Vezirköprü'deki görevini tamamlamasının ardından Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı'na Merkez Karakol Komutanı Jandarma Teğmen Seyfettin Turğut'un vekalet edeceği bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor

e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar

Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
Megakente kar geri geliyor! Saatler içinde sürpriz var

Megakente kar geri geliyor! Saatler içinde sürpriz var
Ali Yerlikaya'nın 'bilgi sızdırdığı' iddia edilen danışmanından açıklama var

Yerlikaya'nın bilgi sızdırdığı iddia edilen danışmanından açıklama var
İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?

Genç kızın kıyafetini gören yaşlı kadın, konuşmadan edemedi
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar

Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
Duvarı kırıp bir sürü elektronik eşya varken tek bir şey çaldılar! Değeri 8 milyon TL

Duvarı kırıp bir sürü elektronik eşya varken tek bir şey çaldılar
Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti

Savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti