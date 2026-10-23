Vezirköprü'de 38 yıldır görev yapan Uzman Doktor Aygün'e Kaymakam Yıldız plaket verdi

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Samsun'un Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde 38 yıldır görev yapan ve emekliye ayrılan Uzman Doktor Süleyman Aygün'e, Kaymakam Bayram Yıldız tarafından teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi.

46 yıllık doktorluk hayatından sonra emekli olan Uzman Doktor Süleyman Aygün, Vezirköprü Devlet Hastanesi Başhekimi Mevlüt Güven ile Vezirköprü Kaymakamı Bayram Yıldızı makamında ziyaret etti. Aygün'ün uzun yıllar boyunca sağlık alanında verdiği hizmetlere teşekkür eden Yıldız, kendisine emeklilik hayatında mutluluk, huzur ve sağlık temennisinde bulundu.

Kaymakam Bayram Yıldız, Uzman Doktor Süleyman Aygün'e teşekkür belgesi ve plaket takdim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı