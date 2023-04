Veteriner hekimlerin talepleri

"Dünya Veteriner Hekimler Günü" dolayısıyla basın açıklaması yapan Samsun Sinop Veteriner Hekimler Odası yönetimi, hak talebinde bulundu.

Samsun Sinop Veteriner Hekimler Odası, "24. Dünya Veteriner Hekimler Günü" nedeniyle İlkadım ilçesinde bulunan Onur Anıtı önünde basın açıklaması yaptı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Veteriner Fakültesi öğrencilerinin de katıldığı program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Akabinde Veterinerler Odası anıta çelenk bıraktı.

Programda oda adına konuşan Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Elif Köse Avan, kamu veterinerler hekimleri olarak taleplerini sıraladı. Avan, "Elimizden alınan fiili hizmet zammı serbest veteriner hekimleri de kapsayacak şekilde, her yıl için en az iki aylık olmak üzere iade edilmelidir. Emekli veteriner hekimlere (30.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme olarak yapılmalıdır. Özel Hizmet Tazminatları 190 puana çıkarılmalıdır. Ek ödemeler 190 puana çıkarılmalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen birçok büyük projede mühendisler ile birlikte çalışan veteriner hekim ve veteriner hekim kökenli şube müdürleri büyük proje tazminatından yaralanmalıdır. Veteriner hekimlerin ek göstergesi 7 bin 200'e çıkarılmalıdır. Mesleğimizin hemen her alanında benzer sorunlar yaşanmaktadır. Plansız artırılan fakültelerle eğitimde nitelik tartışılır hale gelmiş, her yıl mezun olan yaklaşık 3 bin genç veteriner hekim istihdam sorunu yaşamaya başlamıştır" dedi. - SAMSUN