Veteriner Hekime Saldırı: Hayati Tehlikeyi Atlattı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, " Kayseri'nin Develi İlçesinde saldırıya uğrayan arkadaşımızın hayati tehlikeyi atlattığını öğrendik. Gece taburcu olmuştur" açıklamasını yaptı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nden yapılan açıklamada, "Kayseri'nin Develi ilçesi Epce Mahallesi'ne 25 Ocak Cumartesi günü hasta hayvanı tedavi için giden Veteriner Hekim Mustafa Uluyol, kasaplık yapan ve hayvanı kesmek isteyen kişilerin sopayla ve ateşli silahla saldırısına uğramıştır. Babası da veteriner hekim olan meslektaşımızın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nde olduğunu ve hayati tehlikeyi atlattığını öğrendik. Gece taburcu olmuştur. Daha birkaç gün önce Erzurum'da kesimhanede yaşanan menfur olayın daha ağırı bu defa Develi'de yaşanmıştır. Meslektaşımız kafasından ve bacağından yaralanmıştır. Veteriner hekimler mesleğini icra ederken, canlarına kasta kadar ilerlemiş bir şiddet sarmalı altındadırlar. Meslektaşımız, tedavisi için çağrıldığı hasta bir hayvanın kesilerek halkımıza gıda olarak satılmasına karşı çıktığı için saldırıya uğramıştır. Veteriner hekimlerin görevlerini, çalışma şartlarını iyi görmek gerekiyor. İnsanlarda görülen hastalıkların yüzde 61'i hayvanlardan insanlara bulaşmakta, gıdaya bağlı hastalıkların yüzde 95'i hayvansal ürünlerden kaynaklanmaktadır. Veteriner hekimler koruyucu hekimliğin öncelikli meslek mensuplarıdır. Toplum ve çevre sağlığının önemli bir unsuru olan veteriner hekimler, görevlerini icra ederken benzer iş yapan meslek gruplarının dahil olduğu yasal düzenlemelerin korumasından mahrum haldedirler. Benzer şiddet olaylarına karşı caydırıcı tedbirler bir an önce alınmalı, veteriner hekimlere karşı işlenen suçlar sağlık çalışanlarına yönelik şiddet suçlarının kapsamına dahil edilmelidir" denildi.

Açıklamanın devamı şöyle:

"Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak bir kez daha ısrarla ifade ediyoruz; veteriner hekimler mesleklerine güven içerisinde devam etmek istiyorlar. Bir an önce yasal düzenlemeler yapılmalıdır 24 saat esasıyla en ücra yerlerde görev yapan veteriner hekimler, silah ruhsatı alabilen meslek grupları arasına alınmalıdır. Bir daha benzer olayların yaşanmamasını talep ve temenni ediyor, Mustafa Uluyol meslektaşımıza yapılan menfur saldırıyı şiddetle, nefretle kınıyoruz. Bir kez daha geçmiş olsun diyor, kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz.Bu vesileyle, Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak her zaman meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu ve olayın takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz" - ANKARA