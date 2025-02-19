Verenel Derneği'nden Suriye'ye Yardım Eli

Verenel Derneği Karabük Temsilciliği 7 kişilik bir ekiple Suriye'ye ulaşarak, ihtiyaç sahiplerine önemli yardımlarda bulundu.

Halep'te gerçekleştirilen yardım çalışmasında 1000 kişilik yemek ikramı yapılırken soğuk kış şartlarından etkilenenlere 500 adet battaniye dağıtıldı. Yardım çalışmaları, derneğin insani yardım faaliyetlerinin bölgedeki ihtiyaç sahiplerine olan katkısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Verenel Derneği, Afrin'deki Alemdar Okulu'nda bulunan öğrencilere yemek ikramı yaparken, aynı zamanda zekat dağıtımı, mont ve ayakkabı gibi kışlık giyecek yardımları da sağladı. Bu okulda eğitim gören 1028 öğrenciye ulaşan yardım, özellikle yetim çocuklar için büyük önem taşıdı.

Afrin'deki çadır kentte de kumanya, mont ve ayakkabı dağıtımları yapan derneğin bu yardımları, zorlu yaşam şartlarındaki aileler için büyük bir moral kaynağı oldu.

Verenel Derneği Karabük Temsilcisi Murat Derecik, insani yardım çalışmalarına hız kesmeden devam etmeyi sürdüreceklerini belirterek, yardımseverlerin desteğiyle, bölgedeki ihtiyaç sahibi kişilere daha fazla yardımcı olmayı hedeflediklerini söyledi. - KARABÜK