Venice Simplon Orient Ekspres, 1 Ekim'de Türkiye'ye Geliyor

Venice Simplon Orient Ekspres, 1 Ekim'de Türkiye'ye Geliyor
Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, prestijli Venice Simplon Orient Ekspres'in bu yıl Türkiye'ye ikinci seferinin 1 Ekim'de gerçekleşeceğini duyurdu. Tren Paris'ten yola çıkarak İstanbul'a ulaşacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa'nın en prestijli trenlerinden biri olan Venice Simplon Orient Ekspres'in bu yıl ikinci kez Türkiye'ye geleceğini belirtti. Bakan Uraloğlu, trenin bu yılki ilk seferini 4 Haziran'da Türkiye'ye giriş yaparak gerçekleştirdiğini ve 6 Haziran tarihinde İstanbul'dan ayrıldığını hatırlattı. Bakan Uraloğlu, "Fransa'nın başkenti Paris'ten yola çıkan tren Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden ülkemize ulaşacak. 1 Ekim 2025 tarihinde saat 08.00'de Türkiye'ye giriş yapacak tren, 3 Ekim'de saat 14.05'te Bakırköy'den hareket ederek aynı gün 23.30'da Kapıkule'den çıkış yapacak" dedi.

16 vagondan oluşuyor

Venice Simplon Orient Express'in toplam 16 vagondan oluştuğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "Paris-İstanbul arasında düzenlenen nostaljik tren yolculuğu seyahat tutkunları tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. İstanbul'a trenle gelen yolcular dönüşlerini uçakla yapıyor. İstanbul-Paris seferine ise yeni bir yolcu grubu katılıyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
