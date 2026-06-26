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Venezuela'daki depremlerde ölü sayısı 235'e, yaralı sayısı 4 bin 300'e yükseldi

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Venezuela'da ardı ardına meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 235'e, yaralananların sayısı ise 4 bin 300'e yükseldi.

Venezuela'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 235'e, yaralananların sayısı ise 4 bin 300'e yükseldi.

Venezuela'da ardı ardına meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin bilançosu ağırlaşıyor. Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının en az 235'e, yaralananların sayısının ise en az 4 bin 300'e yükseldiğini bildirdi. Alvarado, "Bugün saat 19.00 itibariyle yaklaşık 4 bin 300 yaralıya müdahale ettik. Vakaların büyük bir kısmı hafif olmakla birlikte orta ve ağır yaralılarımız da var. Birçoğu cerrahi müdahale gerektirdi. Ne yazık ki, sağlık tesislerimize yaşam belirtisi olmadan getirilen veya hastaneye ulaştığında hayatını kaybeden yaklaşık 235 hastamız oldu" ifadelerini kullandı.

Venezuela ardı ardına meydana gelen depremlerle sarsılmıştı

Venezuela, dün yerel saatle 18.04 sıralarında önce 7.2 büyüklüğünde, 39 saniye sonra ise 7.5 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Depremler birçok bölgede yıkıma yol açtı. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, felaketin bilançosuna ilişkin yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 188'e, yaralananların sayısının ise bin 520'ye yükseldiğini söylemişti. - KARAKAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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