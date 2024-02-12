Afyonkarahisar Şehit Murat Saraç İlkokulu'nda velilere yönelik kitap okuma yarışması sınavı gerçekleştirildi.

Kitap okuma yarışması için belirlenen ve Haluk Yavuzer'e ait olan Çocuk Eğitimi El Kitabı çerçevesinde hazırlanan sınava yönelik ilgi büyük oldu. Okul Müdürü İsa Urhanoğlu "Çocuk eğitimi açısından başucu kitabı niteliğinde olan ve velilerimiz için yol gösterici bir rehber olabileceğini düşündüğümüz "Çocuk Eğitimi-El Kitabı" ile aile tutumları üzerinde olumlu bir etki oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Urhanoğlu sınava katılan velilerin sınav sonuçlarını aday numaraları ile birlikte okul web sitesinden öğrenebileceklerini belirtirken, sınav sonucuna göre ilk üç velinin de okul yönetimi tarafından ödüllendirileceğini kaydetti. - AFYONKARAHİSAR