Velilerden mahalledeki okulun taşınmasına tepki

Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan ve 153 öğrencinin eğitim gördüğü okulun taşınmasına tepki gösteren veliler, okul önünde toplanarak yetkililerden yardım istedi.

İlçeye bağlı Kiçiköy Mahallesi'nde bulunan Şehit Burhan Kaplan İlkokulu'nun taşınmasına karar verildi. Mahallelerinde ihtiyaç olan okulun taşınmasını istemeyen öğrenci velileri de okul önünde bir araya gelerek yetkililerden okulun taşınmaması için yardım istedi. Mahallede okulun ihtiyaç olduğunu söyleyen öğrenci velisi Şemsettin Yılmaz; "Biz okulumuz için, okulumuzun kapanmaması için buradayız. Burada nasıl bir durum söz konusu derssek, burada mahalle sakinlerimizin ihtiyaç duyduğu bir okulumuz var. Yıllardır bir ihtiyaçtı, sonradan açıldı zaten. Açıldıktan belli bir süre sonra kapatma kararı alındı. Buraya uzakta bir okula taşınma kararı alındı. Biz de taşınmamasını istiyoruz. Burada 153 tane öğrencimiz var. Öğrencilerimizi orası hem maddi hem de manevi olarak gerçekten çok zorlayacak. Bunun için okulumuzun kapanmamasını istiyoruz. Bunun için mahalle sakinleri ve veliler olarak yetkililerimizin duyarlı olmalarını istiyoruz. Okulumuzun kapanmasını kesinlikle istemiyoruz. Çünkü mahalle halkının ekonomik durumu belli. Maddi durumu kötü olanlar için bura bulunmaz bir yer" dedi.

Velilerden Figen Balemen ise; "Burada olmamızın nedeni kesinlikle okulumuzun kapanmasını istemememiz. Benim evim okula çok yakın ve eşim yurtdışında. Tek başıma çocuklarımı götürüp, getiren bir insanım. Benim için okulun taşınması halinde çok zor geçecek. Ne gerekirse yapmaya hazırız. Okulun taşınması beni gerçekten çok zorlayacak. O yüzden kesinlikle istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Alperen Yılmaz da, "Şu an birinci sınıfı bitirdim ve ikinci sınıfa geçtim. Tatilden geldikten sonra ben sınıfıma devam etmek istiyorum. Bu okulda bir sürü anım oldu birinci sınıfta. Sınıfımdan ve okulumdan ayrılmak istemiyorum" dedi. - KAYSERİ