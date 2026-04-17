Veli ve Öğrenciler Tedirgin: Geleceğimiz İçin Endişelenmemiz Gerekirken Can Güvenliğimiz İçin Endişeleniyoruz

(HAKKARİ)- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde veli ve öğrenciler, okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu. Veliler, çocuklarını okula göndermekte endişe yaşadıklarını belirtirken; öğrenciler ise eğitim yerine can güvenliği kaygısı taşıdıklarını ifade etti.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları, eğitim kurumlarında güvenlik konusunu yeniden gündeme taşıdı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde veliler, çocuklarını okula gönderme konusunda endişe duyduklarını dile getirdi.

Üç çocuk annesi Sevcan Özatlı, olayların tüm Türkiye'yi etkilediğini belirterek şöyle konuştu:

"Bu yaşanan saldırılardan dolayı ilk önce tüm Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Çok üzücü bir şey, söylenecek çok şey var. Bir veliyle karşılaştım, kendi çocuğunu okula göndermiyor. Ne zamana kadar gönderemeyeceğiz ki? Bu sabah haberleri açarken morgda bekleyen anneleri babaları gördüm, o acıyı kendim yaşamış gibi oldum. O saldırı sadece Urfa'ya ve Kahramanmaraş'a yaşatılmadı, Türkiye'nin her yerine yaşatıldı. Lütfen yetkililerimize buradan sesleniyoruz, herkes üstüne düşeni yapsın."

Biz anne babalar öncelikle çocuklarımıza mükemmel olmayı değil de merhametli, güzel ve huzurlu olmayı öğretelim. Her okulda okul polisi, kart giriş sistemi, gelişmiş kamera donatımı, yeterli sayıda PDR uzmanı şart. Böyle acılar görmek istemiyoruz. Bu son haber olsun. Ceza kime kesilecekse kesilsin, ne ölenler geri gelebilir ne o annelerin içindeki o ateş söner. Ben de bir anneyim, o anneleri en iyi anlayan benim. O analar 23 Nisan'a 7 gün kala belki çocuklarına elbise almışlardır. 7 gün sonra 23 Nisan kutlayacaklardı, o öğretmenler prova hazırlamışlardı. Okulda şiddete hayır diyoruz, yeter artık lütfen bu son olsun."

Ergün Canan, saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Herkesin çocuklarına sahip çıkması gerekiyor. Elbette korkuyoruz, çocuğumuzu şu an okuldan aldık. Korkumuz devam ediyor" diye konuştu.

Harun Yaşar, çocuklarını okula getirip götürürken endişe duyduklarını belirterek, güvenlik önlemleri artırılsa dahi kaygının ortadan kalkmadığını, yaşananların toplumda bir korku oluşturduğunu söyledi.

Özlem Altekin, çocukların eğitimine devam etmek istediğini ancak ailelerin tedirgin olduğunu belirterek, okullarda görevli güvenlik personelinin daha etkin çalışması gerektiğini ifade etti.

Semra Öğmen, toplum genelinde ciddi bir tedirginlik oluştuğunu vurgulayarak, velilerin çocuklarını okula gönderirken kendilerini güvende hissetmediklerini ve daha güçlü güvenlik önlemleri talep ettiklerini dile getirdi.

Öğrenciler de yaşanan olayların ardından psikolojik olarak etkilendiklerini ve okullarda kendilerini güvende hissetmediklerini ifade etti. 11'inci sınıf öğrencisi Evsanur Korkmaz, öğrencilerin artık eğitimden çok can güvenliği kaygısı taşıdığını söyleyerek, "Bu konular yüzünden cidden çok fazla endişe duyuyoruz. Okulumuz ve geleceğimiz için endişelenmemiz gerekirken can güvenliğimiz hakkında endişe duyuyoruz. Bugün okuldan erken çıktık, yarın da gitmeyeceğiz. Hocalarımız eylem yapıyor. Bu konu yüzünden derslerimiz aksadı ve biz cidden çok endişe duyuyoruz. Bence her okula güvenlik ya da polis verilmeli, öğrencilerin çantaları aranmalı. Kesici, delici aletlerin okulda bulunmaması gerekiyor. Bence tamamen filmlere ve oyunlara özenildiğini düşünüyorum. Bu olaylar arttıkça başka gençler de bu olaylara özeniyor ve bu yüzden artıyor."

Lise öğrencisi Ağin Erçak ise sosyal medyanın olumsuz etkilerine dikkat çekerek, bazı gençlerin şiddet içeriklerinden etkilenebildiğini ve bunun tehlikeli sonuçlar doğurduğunu ifade etti. Erçak, yaşananların ardından arkadaş ilişkilerinde dahi güvensizlik oluştuğunu söyledi.

Nazdar Şevli de olayların kendisinde derin bir korku yarattığını belirterek, geleceğe dair umutsuzluk yaşadığını ve eğitim motivasyonunun olumsuz etkilendiğini dile getirdi.

Kaynak: ANKA