Vefat eden şair, yazar ve gazeteciler anıldı

Karabüklü olup vefat eden şair, yazar ve gazeteciler düzenlenen programla anıldı.

Karabüklü olup vefat eden şair, yazar ve gazeteciler düzenlenen programla anıldı.

Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi Salonunda düzenlenen etkinliğe Karabük Valisi Mustafa Yavuz, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte vefat eden şair, yazar ve gazeteciler için Kuranı Kerim tilaveti okunup, dualar edildi.

Programda konuşan Vali Yavuz, "Dizeleri, satırları, besteleri, haberleri, araştırmalarıyla ilimizin kültür ve sanat hayatında büyük izler bırakan, ilimizin tanıtımında büyük rol oynayan, gelecek nesillere birçok yazılı ve görsel doküman bırakmış bu değerlerimizi saygıyla anarken eserlerini gelecek nesillere aktarmanın heyecanını da yaşıyoruz. Biliyoruz ki sanatçılar ancak eserleri unutulduğunda ölürler. Biz ilimizin yetiştirdiği bu değerlerin hiç unutulmaması için elimizden gelen her şeyi yaparak minnet borcumuzu bir nebze olsa da ödemek istiyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından müzik dinletisi gibi çeşitli etkinliklerle program sona erdi. - KARABÜK