VEDAŞ'tan gündüz yanan aydınlatma açıklaması

VEDAŞ, bazı bölgelerde sokak lambalarının gündüz saatlerinde kısa süreli olarak devreye alınacağını duyurdu. Dağıtım Direktörü Pervin Acar, gece saatlerinde kaza riskinin arttığını belirterek gündüz çalışmaları yapacaklarını açıkladı.

VEDAŞ, sokak ve cadde aydınlatma tesisatlarının genel kontrolü kapsamında bazı bölgelerde sokak lambalarının gündüz saatlerinde kısa süreli olarak devreye alınacağını duyurdu.

Konuya ilişkin açıklama yapan VEDAŞ Dağıtım Direktörü Pervin Acar, "Aydınlatma tesisatlarının bakım ve onarımını teknik olarak günün her saatinde yapabiliyoruz. Ancak gece saatlerinde özellikle dikkatsiz sürücüler nedeniyle kaza riski artıyor. Bu nedenle trafiğin hızlı aktığı refüj gibi noktaların aydınlatma tesisatlarında gündüz saatlerinde çalışma yapıyoruz" dedi.

Aydınlatma çalışmaları kapsamında yapılanlara ilişkin bilgi veren Acar; "Aydınlatma sistemlerinin bakım ve onarım çalışmaları kapsamında armatür değişimi, fotosel, sigorta ve pano kontrolü, armatürlerin temizliği ve direk değişimi gibi çalışmalar yapılmaktadır. Çalışmalarımızı güvenli ve hızlı bir şekilde tamamlayabilmek için çok sayıda ekiple eş zamanlı olarak iş sağlığı ve güvenliği kurallarına azami özeni göstererek sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
