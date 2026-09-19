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Vecihi Hürkuş'un torunu, dedesinin 1931 tasarımı replika uçakla Sivrihisar'da uçtu

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Vecihi Hürkuş'un torunu, dedesinin 1931 tasarımı replika uçakla Sivrihisar'da uçtu
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Vecihi Hürkuş'un torunu ABD vatandaşı Lee Vecihi Maxson, Sivrihisar'da dedesinin 1931'de tasarladığı Vecihi XIV replikasıyla gösteri uçuşu yaptı. Etkinlikte Ali İsmet Öztürk de Nuri Demirağ'ın Nu.D-36 replikasıyla uçarak iki tarihi uçağı aynı gösteride buluşturdu.

Türk havacılık tarihinin efsane ismi Vecihi Hürkuş'un torunu ABD vatandaşı Lee Vecihi Maxson (65), Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde dedesinin uçağının replikasıyla, Ali İsmet Öztürk de Nuri Demirağ'ın tasarımı olan Nu.D-36 replikası ile gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğince bu yıl 11'incisi organize edilen etkinlikte Maxson, akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ve ekibi tarafından üretilen dedesinin 1931 yılında tasarladığı "Vecihi XIV" model uçağının replikasıyla havalandı. Dedesinin mirasını gökyüzünde yaşatmanın gururunu taşıyan Maxson'un uçuşu ilgiyle takip edilirken, organizasyonda Ali İsmet Öztürk de Nuri Demirağ'ın tasarımı olan Nu.D-36 replikasıyla uçuş yaparak yaklaşık bir asır sonra iki tarihi uçağı aynı gösteride buluşturdu.

Uçuşu ile alakalı konuşan Vecihi Hürkuş'un torunu Lee Vecihi Maxson, "Adım Lee Vecihi Maxson ve Vecihi Hürkuş'un torunuyum. Çok güçlü duygular içerisindeyim. Dedem sanki benim yanımdaymış gibi hissettim uçağın içerisindeyken. Gayet güzel bir histi. Çok iyi bir kalabalık. Bir sürü çocuk da vardı aynı zamanda. Hava parkının konumu da çok iyi. Hava da çok güzeldi. Her şey çok güzeldi. Bugün uçuşlarımı tamamladım ama yarın tekrar burada olacağım uçmak için. Bir buçuk hafta daha buradayım. Aksi takdirde daha düzenli olarak Türkiye'ye gelmeyi düşünüyorum planlarımda. Küçüklerin ve gençlerin de havacılığın içinde olduğunu burada görürken görüyorum ve gelecekte de birçok çocuğun ve gencin heves edeceğini düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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