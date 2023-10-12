Vatandaşın kaymakamdan talebi herkesi güldürdü

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı olan ve Karadeniz'de doğalgaz çıkartma çalışmalarının sürdüğü Zonguldak'ın Filyos beldesine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan Ağaköyü'nde bir vatandaş, kendilerini ziyarete gelen kaymakamdan doğalgaz istedi.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı olan ve Karadeniz'de doğalgaz çıkartma çalışmalarının sürdüğü Zonguldak'ın Filyos beldesine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan Ağaköyü'nde bir vatandaş, kendilerini ziyarete gelen kaymakamdan doğalgaz istedi. Bu talep alanda bulunan diğer köylüleri güldürdü.

Bartın'ın Ulus ilçesine yaklaşık 1 ay önce atanan Kaymakam Fikret Kadiroğlu, köyleri tanımak ve vatandaşların taleplerini dinlemek için ziyaretlere başladı. Ağaköyü ve Dörekler köylerini ziyaret eden Kaymakam Kadiroğlu'nun ilk durağı Ağaköyü oldu. Karadeniz'deki doğalgaz çıkarma çalışmalarının sürdüğü Zonguldak'ın Filyos beldesine yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Ağaköyü'nde muhtar, azalar, şehit ve gazi yakınları ve köyün ileri gelenleri ile toplantı yapan Kaymakam Kadiroğlu, talepleri dinledi. Vatandaşlardan biri ise Kaymakam Kadiroğlu'ndan köye doğalgaz istedi. Köylünün bu talebi, yanındaki diğer köylüleri ve alanda bulunanları güldürdü. Talep üzerine Kaymakam Kadiroğlu, "Başkan bey hakikaten uğraşıyor. Sayın bakanımızın katkılarıyla belediye başkanımız da hakikaten uğraşıyor, getirmeye çalışıyor. İnşallah köyümüze de gelir" diye konuştu.

Daha sonra Dörekler köyüne geçen Kaymakam Kadiroğlu'na burada köylü kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Kaymakam Kadiroğlu, köylülerin sorunlarını tek tek not alarak, çözülmesi için gerekli birimlere talimat verdi. - BARTIN