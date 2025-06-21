Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız'a Duygusal Veda

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Muş'un Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız, Denizli'nin Serinhisar ilçesine atanması dolayısıyla yüzlerce Vartolu tarafından konvoy ve dualarla uğurlandı. Ayyıldız, görev süresi boyunca halkla kurduğu yakın diyalogla takdir topladı.

Denizli'nin Serinhisar ilçesine atanan Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız, yüzlerce Vartolu tarafından konvoy ve dualarla uğurlandı.

Muş'un Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız, Denizli'nin Serinhisar ilçesine atanmasıyla ilçedeki görevinden ayrıldı. Görev süresi boyunca halkla kurduğu yakın diyalogla takdir toplayan Ayyıldız, yüzlerce Vartolu tarafından duygusal bir veda ile uğurlandı. Hükümet konağı önünde toplanan vatandaşlar, Kaymakam Ayyıldız'a teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi.

Kaymakam Ayyıldız, Varto'da güzel hatıralar biriktirdiğini belirterek tüm ilçe halkına teşekkür etti. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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