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MMO Kayseri Şube Başkanı Varol: Çanakkale Zaferi, Vatanseverliğin ve Birliğin Simgesidir

MMO Kayseri Şube Başkanı Varol: Çanakkale Zaferi, Vatanseverliğin ve Birliğin Simgesidir
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Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili yaptığı açıklamada; "Çanakkale; vatan ve millet sevgisinin, birlik ve beraberlik ruhunun, inancın ve azmin, taktik ve dehanın zaferidir" dedi.

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili yaptığı açıklamada; " Çanakkale ; vatan ve millet sevgisinin, birlik ve beraberlik ruhunun, inancın ve azmin, taktik ve dehanın zaferidir" dedi.

Varol'un mesajı şu şekilde:

"Dünyada eşi benzeri görülmemiş büyük bir savaşa sahne olan bizlere bugün vatan olan toprağımızın her parçasının şehit kanlarıyla sulandığı, büyük bir mücadele vererek kazandığımız destansı zaferin 110. Yıldönümüne ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına zemin hazırlayan Çanakkale Zaferi, bizim tarihimizin önemli savaşlarından biri olmuştur. Bugün bizlere düşen görev, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve emanet edilen bu kutsal toprakları, aynı şuurla sahip çıkarak korumak ve bizden sonraki nesillere daha güvenli bir şekilde aktarmaktır. Atatürk'ün "Ben sizlere taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum" diyerek vatanın her karış toprağı için ölünceye dek savaşılması emrini vermiştir. Çanakkale; vatan ve millet sevgisinin, birlik ve beraberlik ruhunun, inancın ve azmin, taktik ve dehanın zaferidir. Büyük bir gururla söyleyebiliriz ki, dün taviz vermedik, bugün taviz vermiyoruz, yarın da taviz vermeyeceğiz. Milletimizin son ferdi şehit olana kadar bu topraklardaki varlığımız, birliğimiz ve kutlu mücadelemiz sürecektir. Bu duygu düşüncelerle, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak için canlarını hiçe sayarak savaşan ve bize bu günleri armağan eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimiz ile kahraman gazilerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyor, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferimizin 110. Yıldönümü'nü kutluyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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