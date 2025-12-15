Vanspor'dan Var Hakemi Hakkında Suç Duyurusu

(VAN) - Trendyol 1. Lig'de dün Ümraniyespor ile oynadığı maçta 1 golü iptal edilen Vanspor, VAR hakemi Ferhan Kestanlıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada "dün oynanan karşılaşmada verilen hakem kararlarının kamuoyunun da malumu olduğu" ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Söz konusu müsabakada yaşanan ciddi ve bariz hatalar nedeniyle VAR hakemi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Son haftalarda üst üste yaşanan ve artık kabul edilemez boyutlara ulaşan hakem hataları, takımımızın emeğinin ve alın terinin karşılığını almasını engellemiş, puan kayıplarına doğrudan etki etmiştir.

Kulübümüz, Türk futbolunda adaletin ve eşitliğin sağlanması adına bu konunun takipçisi olacak, hukuki süreç ve gelişmeler hakkında kamuoyunu şeffaf bir şekilde bilgilendirmeye devam edecektir."