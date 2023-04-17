Vanlılar Kadir Gecesi'nde camilere akın etti Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olan ve bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde Vanlılar camilere akın etti.

Vanlılar Kadir Gecesi'nde camilere akın etti

VAN - Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olan ve bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde Vanlılar camilere akın etti.

Van'da Kadir Gecesi münasebetiyle başta tarihi Ulu Cami, Yukarı Nurşin Camii ile Hazreti Ömer Camii olmak üzere camilere akın eden yüzlerce vatandaş, bütün İslam alemi için dua etti. Van'ın birçok camisinde düzenlenen programlara halk büyük ilgi gösterdi. Edremit ilçesinde de İmam-ı Rabbani Camii'ne gelen vatandaşlar, burada Kadir Gecesi'ni ihya etti. Camide kılınan teravih namazının ardından cemaat, İslam coğrafyasında Müslümanların yaşadığı sıkıntıların sona ermesi için ellerini semaya kaldırarak dualar etti. 7'den 70'e yoğun katılımla idrak edilen gecede sabaha kadar namazlar kılınıp, dualar edilecek.