Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde Rojin Kabaiş İçin Eylemler Devam Ediyor

Rojin Kabaiş'in ölümü sonrası üniversite öğrencileri, 16 gündür devam eden eylemlerde adalet talep ediyor. CHP Van İl Örgütü de öğrencilere destek vererek, 'Rojin'in mücadelesi tüm kadınlar için adalet talebidir' dedi.

Haber: İshak KARA

(VAN) - Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş için sıra arkadaşlarının başlattığı eylemler, 16. gününde devam ediyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) 16 gündür kampüs içerisinde eylemlerine devam eden öğrenciler, Rojin Kabaiş'in okuduğu fakülteye yürüdü. CHP Üniversite Birimleri Genel Koordinatörü Furkan Sargın ve CHP Van İl Örgütü, üniversite öğrencilerinin kampüste Rojin Kabaiş için yaptıkları oturma eylemine katılarak, basın açıklaması yaptı.

Eylemde, "Vur vur inlesin bütün kampüs dinlesin", "Kampüs uyuma öğrencine sahip çık", "Koruma, aklama, failleri yargıla", "Rojin Kabaiş isyanımızdır", "Susma sustukça sıra sana gelecek", "Rojin'in babası yalnız değildir", "Rektör susma katilleri koruma" sloganları attı.

"Kampüslerde Rojin için öğrenciler sesini yükseltmeli"

Furkan Saygın, konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün buradan tüm üniversitelere Van yüzüncü yıl Üniversitesi öğrencilerinin Rojin için yükselttiği sesi büyütme çağrısı yapmak adına sizlere sesleniyorum. Rojin için mücadele tüm kadınlar için adalet ve eşit yaşam hakkı talebi mücadelesidir. Biz, gerçekler açıklanana kadar haykırmaya ve adaleti haykıranların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu cinayeti saman altı yapmak isteyen kayyumlar ve yöneticiler hesap verene kadar kızarmayan yüzleri, memleketin her köşesinde rezil edilene kadar susmayacağız. Cinayeti gizlemeye çalışanlar, kadın mücadelesini, öğrenci dayanışmasını susturmaya çalışanlar, susmayacağımızı, korkmayacağımızı, itaat etmeyeceğimizi bilsinler. Tüm Türkiye'den sıra arkadaşlarımıza çağrımız bu mücadeleye omuz olmalıdır. Kampüslerde Rojin için öğrenciler sesini yükseltmelidir. Biz burada mücadele eden tüm sıra arkadaşlarımızla birlikte adalet sesi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Yerel
