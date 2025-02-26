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Van TSO, Dünya Sivil Toplum Günü'nde Sivil Toplum Kuruluşları ile Buluşuyor

Van TSO, Dünya Sivil Toplum Günü'nde Sivil Toplum Kuruluşları ile Buluşuyor
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Van Ticaret ve Sanayi Odası, Dünya Sivil Toplum Günü kapsamında 'AB Sürecinde Türkiye'de Sivil Toplum ve AB Proje Fırsatları' etkinliği düzenleyecek. Etkinlikte sivil toplumun rolü ve Avrupa Birliği projeleri üzerine bilgi verilecek.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Avrupa Birliği Bilgi Merkezi, Dünya Sivil Toplum Günü'nü kutlamak amacıyla "AB Sürecinde Türkiye'de Sivil Toplum ve AB Proje Fırsatları" etkinliğini düzenleyerek yerel sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelecek.

Van Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği tarafından desteklenen etkinliğin; Van TSO AB Bilgi Merkezi, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Van Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu işbirliğinde düzenleneceği belirtildi. Etkinliğin sivil toplumun demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu vurgulamak ve STK'ların topluma sağladığı katkıları ön plana çıkarmak amacıyla gerçekleştirileceği vurgulanan açıklamada, "Avrupa Birliği, onlarca yıldır Türkiye'deki sivil toplumun güçlü bir ortağı olarak insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, gençlerin güçlendirilmesi, doğanın korunması ve sosyal içermeyi destekleyen projelere finansal ve teknik destek sağlamaktadır. AB'nin finanse ettiği hibe programları sayesinde yüzlerce STK, kapasitesini artırarak karar alıcılarla daha etkin işbirliği yapma fırsatı bulmuştur. Dünya Sivil Toplum Günü vesilesiyle düzenlenecek bu etkinlikte, gençlik örgütlerinden kadın hakları gruplarına, çevre aktivistlerinden insani yardım STK'larına kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren kuruluşların deneyimleri paylaşılacak ve dayanıklı topluluklar inşa etme çabalarına ışık tutulacaktır. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Levent Korkut ve Proje Uzmanı Murat Özçelik'in panelist olarak katılacağı programda sivil toplum örgütlerine sağlanan Avrupa Birliği proje fırsatları anlatılacak. Etkinlik; 27 Şubat Perşembe günü saat 14.00'te Van Ticaret ve Sanayi Odası M. Rifat Hisarcıklıoğlu Salonunda başlayacak" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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