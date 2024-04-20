Van'ın Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut, muhtarlarla ilk toplantısını gerçekleştirdi

Van'ın Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut, 31 Mart'da seçilen muhtarlarla ilk toplantısını yaptı.

Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut başkanlığında bir araya gelen muhtarlar, ilk toplantılarını yaptı. Toplantıda, 2024 yılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyeti seçimi yapıldı. Yapılan seçimde SYDV mütevelli heyeti başkanlığına Tepedam Mahalle Muhtarı Yalçın Özcanlı ile Yorganlı Mahalle Muhtarı Cafer Dayı seçildi. Kaymakam Bulut yeni göreve başlayan muhtarlarla başarılar diledi. - VAN