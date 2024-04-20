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Van'ın Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut, muhtarlarla ilk toplantısını gerçekleştirdi

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Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut başkanlığında yapılan toplantıda, 2024 yılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyeti seçimi gerçekleştirildi. Yeni seçilen heyet başkanlığına Tepedam Mahalle Muhtarı Yalçın Özcanlı ve Yorganlı Mahalle Muhtarı Cafer Dayı getirildi. Kaymakam Bulut, yeni göreve başlayan muhtarlarla başarılar diledi.

Van'ın Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut, 31 Mart'da seçilen muhtarlarla ilk toplantısını yaptı.

Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut başkanlığında bir araya gelen muhtarlar, ilk toplantılarını yaptı. Toplantıda, 2024 yılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyeti seçimi yapıldı. Yapılan seçimde SYDV mütevelli heyeti başkanlığına Tepedam Mahalle Muhtarı Yalçın Özcanlı ile Yorganlı Mahalle Muhtarı Cafer Dayı seçildi. Kaymakam Bulut yeni göreve başlayan muhtarlarla başarılar diledi. - VAN

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Özalp Van Yerel Politika Güncel Haberler

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