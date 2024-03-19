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Van'ın Çatak ilçesinde 'Sıfır Atık' projesiyle il birinciliği elde edildi

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Van'ın Çatak ilçesinde 'Sıfır Atık' projesi ile ortaokul ve lise öğrencileri 2 kategoride il birinciliği elde ederek, iller arası yarışmada Van'ı temsil etmeye hak kazandı.

Van'ın Çatak ilçesinde 'Sıfır Atık' projesi ile ortaokul ve lise öğrencileri 2 kategoride il birinciliği elde ederek, iller arası yarışmada Van'ı temsil etmeye hak kazandı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı, "Sıfır Atık projesi kapsamında öğrencilerde atık üretimini azaltmak, geri dönüşümü teşvik etmek, çevreye duyarlı olmak, sürdürülebilir kalkınma için farkındalığı ortaya koymak ve yenilikçi çözümler geliştirmeyi teşvik etmek amacı ile Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından öğrencilerimiz için 3 farklı temada yarışma düzenlendi. "Atıktan Sanata İleri Dönüşüm" yarışması kategorisinde ortaokullar arasında il birincisi Bilgi Ortaokulumuz, "Sıfır Atık Projeleri" yarışması kategorisinde liseler arasında ise il birincisi Çatak MTAL olmuştur. Her 2 okulumuz öğrencilerini gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. İlimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine canı gönülden inanıyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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