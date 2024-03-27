Van'ın Çatak ilçesinde okul bahçesine giren gelincik öğrencilere güzel anlar yaşattı

Van'ın Çatak ilçesinde okul bahçesine giren gelincik öğrencilere güzel ve heyecanlı anlar yaşattı.

Atatürk İlkokulunda öğrenim gören öğrenciler, öğle arası bahçede oyun oynarken okul bahçesine giren gelinciği fark ettiler. Durumun bildirilmesi üzerine Okul Müdürü Hamdi İnan, öğrenciler ile birlikte hayvanın bulunduğu alana geldi. Ağaçta bulunan hayvana yakından baktığında bunun gelincik olduğunu fark eden Müdür İnan, öğrencilere gelinciğin özelliklerini anlattı. Bir süre fotoğraf çekildikten sonra öğrenciler derslerine girerken gelincik ise ağaçtan inip hızlıca uzaklaştı.

Atatürk İlkokulu Müdürü Hamdi İnan, "Bugün çocuklarımız ile birlikte öğle arasını değerlendirirken okul bahçemizde çok farklı bir hayvan türünü gördük. Yakından baktığımızda bunun gelincik olduğunu fark ettik. Hemen yaklaşıp fotoğraflarını çektik. Çocukların çok dikkatini çekti. İlk defa bu türde bir hayvanı bu kadar yakın bir mesafede ve okulun bahçesinde gördük. Çocuklar ile birlikte baya güzel zaman geçirdik. Bir sürü fotoğraf çektik. Çok tatlı ve güzel bir hayvan" dedi. - VAN