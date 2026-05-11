Van Hayvan Pazarında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 13 Yaralı

(VAN) - Van'da hayvan pazarında çıkan silahlı kavga sonucu 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, hafta sonu Alabayır Mahallesi'nde otlak alanlar nedeniyle tartışan akraba iki grup İpekyolu ilçesindeki hayvan pazarında karşılaştı. Gruplar arasındaki gerginlik, kanlı kavgaya dönüştü.

Silah kullanılan kavga sırasında 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavgaya karışan kişilerin tespiti ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Olayın ardından hayvan pazarı geçici süreyle kapatıldı. Polis ekipleri pazar çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: ANKA
