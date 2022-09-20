Van haberleri! Özalp ilçesine bağlı 3 mahalleye 14 kilometrelik sıcak asfalt çalışması yapılıyor

Özalp ilçesine bağlı 3 mahalleye 14 kilometrelik sıcak asfalt çalışması yapılıyor

VAN Van Büyükşehir Belediyesi, Özalp ilçesine bağlı 3 mahalleye 14 kilometrelik sıcak asfalt çalışması yapılıyor.

Kırsal ilçelerdeki mahalle yollarını daha konforlu ve güvenli hale getirmek için aralıksız çalışan Van Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçedeki asfalt ve yol çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığınca kent merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan Mehmetalan, Şehittepe ve Çubuklu Grup mahalle yolları sıcak asfalta kavuşturuyor. Burada yapılan yolu doğrudan 3 mahalle kullanırken, dolaylı olarak da 6 mahallenin ilçeye bağlantısını sağlıyor. Yaklaşık olarak 10 kilometresi tamamlanan grup yolunda Mehmetalan ve Şehittepe arasında asfalt serimi devam ediyor.

"6 mahallenin kullandığı yol özalp-muradiye bağlantısını da sağlıyor"

Yapılan çalışmalarla yıllardır yaşadıkları yol sorunun çözüldüğünü belirten Şehittepe Mahalle Muhtarı Cengiz Temizaltın, "Burası Mehmetalan, Şehittepe, Çubuklu mahalle yolu burayı aynı zamanda Aksungur, Haceli ve Çırak mahalleleri de kullanıyor. Muradiye ilçesine bağlantısı olan bu yolumuz, daha önce maalesef topraktı. Köstebek yuvası gibiydi. Araçlarımız yıpranıyordu. Sanayiden çıkamıyorduk. Yaptığımız müracaat neticesinde Büyükşehir Belediyesi burada çok güzel bir çalışma yapıyor. Çalışmalardan dolayı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, belediye yetkililerine ve yüklenici firmaya çok teşekkür ediyoruz. Bu yolların tamamlanması ile birlikte Özalp Muradiye arasındaki bağlantı yolu da yaklaşık olarak 18 kilometre daha kısalmış oldu. Daha önce aşağı yolu kullanıyorduk. O yolumuz oldukça uzaktı. Bu mahallelerimiz yapılan yol sayesinde ciddi anlamda rahatlamış olacak. Tekrar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Yılmaz Temizaltın ise yapılan çalışmalarla ilgili memnuniyetlerini ifade ederek, "Ben 54 yaşındayım. Böyle güzel bir çalışma görmedim. Gerçekten mahalle yolumuz çok kötüydü. Kış aylarında özellikle çok sıkıntı yaşıyorduk. 8-9 kilometrelik alanda zincirsiz hiçbir şekilde ilerleyemiyorduk. Yolumuz yıllar sonra asfalt oldu. Çalışmada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun" diye konuştu.

Yaklaşık olarak 10 kilometrelik kısmı tamamlanan grup yolundaki çalışmaların hafta sonuna kadar bitirilmesi planlanırken, ayrıca Ulaşım Dairesi başkanlığınca yol çizgi çalışması da yapılacak.