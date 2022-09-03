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Van haberleri! Edremit körfezinin gönüllü tanıtım elçisi oldu

Yerel Haberler

Van haberleri! Edremit körfezinin gönüllü tanıtım elçisi oldu

Van yerel haberi | Burhaniye ilçesinde, yazlıkçı Kaan Tuna, Edremit Körfezi'nin tanıtım elçisi oldu.

Burhaniye ilçesinde, yazlıkçı Kaan Tuna, Edremit Körfezi'nin tanıtım elçisi oldu. Motosikleti ile ilçe ilçe köy koy gezen Tuna, Körfezin güzelliklerini herkese anlatacağını söyledi.

Burhaniye'de, yazları Ören Mahallesinde geçiren 47 yaşındaki Kaan Tuna, Edremit Körfezinin gönüllü tanıtım elçisi oldu. Motosikletiyle Ayvalık'tan Ayvacık'a kadar tüm Körfezi gezen Kaan Tuna'nın dünkü durağı da Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Yeşilyurt ve Adatepe köyleri oldu. Köylerdeki taş evleri fotoğraflayan Tuna, Körfezin her tarafının ayrı bir güzellik de olduğunu söyledi. Büyükşehirden gelenlerin taş evlere büyük ilgi gösterdiklerini anlatan Kaan Tuna, "Yazları Burhaniye Ören Mahallesinde oturuyorum. Gezmeyi de çok seviyorum. Bunun için Edremit Körfezindeki tüm ilçe ve köyleri geziyorum. Çok güzel köyler var. Dün de Ayvacık'a bağlı Yeşilyurt ve Adatepe köylerine gittim. Köylerdeki taş evler çok ilgimi çekti. Eski taş evler restore edilerek turizme kazandırılmış. Bol bol fotoğraf çektim. Edremit Körfezinin her tarafı çok güzel. Bu güzelliği İstanbul'daki tanıdıklarıma anlatacağım. Herkesi Edremit Körfezi'ne bekliyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Edremit Körfezi Burhaniye Ayvacık Edremit Yerel Haberler

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