Van haberleri... Edremit Belediyesi, Yol Çalışmalarına Hız Verdi

Van haberler... Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Fen İşleri Müdürlüğü’nün ilçe genelinde yaptığı yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi; çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Fen İşleri Müdürlüğü'nün ilçe genelinde yaptığı yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi; çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Dereli Mahallesi'nde merkezden, geleneksel köy hayırlarının yapıldığı alana kadar olan bozuk yollar onarılıyor. 1.5 kilometre uzunluğundaki yola kilitli parke taşı döşeniyor.

Çalışmaları muhtar Nuri Özdemir ile birlikte yerinde inceleyen Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Vatandaşımız uzun yıllardır kangren haline gelmiş bu sorunu artık yaşamayacak. Bozuk olan yollar yüzünden hayırlarını yaptıkları bu alana zorluklarla geliyorlardı. Ekiplerimizin gayretiyle artık düzenlenen yeni yolda rahatça ulaşım sağlanacak" dedi.

Öte yandan, ekipler, Hamidiye Mahallesi, Tuzcumurat Mahallesi, Zeytinli Mahallesi 9 Eylül Caddesi ve bağlı sokaklarda sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.