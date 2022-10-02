Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van haberi! Muradiye Şelalesi görenleri hayran bırakıyor

Yerel Haberler

Edinilen Van haberine göre - Muradiye Şelalesi görenleri hayran bırakıyor Van'ın Muradiye Şelalesi, her mevsimde olduğu gibi sonbahar mevsiminde de ziyaretçilerin akınına uğruyor.

- Muradiye Şelalesi görenleri hayran bırakıyor

VAN - Van'ın Muradiye Şelalesi, her mevsimde olduğu gibi sonbahar mevsiminde de ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Yazın yeşili, kışın donmuş beyaz örtüsüyle 7'den 70'e herkesin hayran kaldığı Muradiye Şelalesi, sonbahar mevsiminde de ziyaretçilerini ağırlıyor. Muradiye Şelalesi'nin her mevsim farklı bir güzelliğe büründüğünü aktaran Mehmet Fatih Bozdağ isimli vatandaş, "Muradiye Şelalesi deyip geçmeyin. Biz sık sık buraya geliyoruz ve her gelişimizde buradan ayrılmak istemiyoruz" dedi.

İstanbul'dan gelen Zümrüt Çiçek isimli vatandaş da, "Ben ilk defa bu manzara ile karşılaşıyorum. İnanılmaz bir manzara. Daha önce televizyonlarda görüyordum ama bu kadar güzel ve muhteşem olduğunu bilmiyordum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Orhan Emen - Yerel

Muradiye Şelalesi Van Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title