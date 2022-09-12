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Van haberi | Kızılay Edremit Şubesi'nden Pakistan'a gıda yardımı

Yerel Haberler

Van haberi | Kızılay Edremit Şubesi'nden Pakistan'a gıda yardımı

Gelen Van haberine göre Pakistan'da meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan 500 bin gıda kolisi yardım kampanyasına bir destek de Türk Kızılay Edremit Şubesi'nden geldi.

Pakistan'da meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan 500 bin gıda kolisi yardım kampanyasına bir destek de Türk Kızılay Edremit Şubesi'nden geldi.

Türk Kızılay Edremit Şubesi tarafından başlatılan ve Edremit Ticaret Borsası ile Mertaş Grup'un da destekleriyle temin edilen 530 adet gıda kolisi, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, Türk Kızılay Edremit Şube Başkanı Himmet Bora, Büyükşehir Körfez Koordinasyon daire başkanı Kazım Arslan ve AK Parti Edremit İlçe Teşkilat Başkanı İhsan Ok'un katılımlarıyla kamyonlara yüklenerek, Pakistan'a teslim edilmek üzere Balıkesir AFAD Müdürlüğüne gönderildi.

Türk Kızılay Edremit Şube Başkanı Himmet Bora, gıda kolisi yardımına destek olan herkese teşekkür ederek, "1.Dünya Savaşı'nda kardeş ülke Pakistan'ın Anadolu'ya uzatmış olduğu yardım elini unutmadık. Bugün de Türk Kızılay Edremit Şubesi olarak kardeşlerimize el uzatıyoruz. Gıda kolisi desteğinde bulunan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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