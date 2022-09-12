Van haberi | Edremit'te 2022-23 Eğitim Öğretim Yılı başladı Yerel Haberler Van haberler... Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2022-2023 Eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Edremit Kaymakam Vekili, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Şehit Mustafa Serin Fen Lisesine ziyarette bulundu. Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2022-2023 Eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Edremit Kaymakam Vekili, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Şehit Mustafa Serin Fen Lisesine ziyarette bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Can'ın da katıldığı ziyarette, Kaymakam İlyas Memiş, okul Müdürü Hikmet Haşlak'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Öğrenci ve öğretmenlerin 2022-2023 eğitim-öğretim yılını tebrik ederek başarılar diledi. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel İlyas Memiş Burhaniye Balıkesir Edremit Yerel Haberler

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