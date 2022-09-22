Van haber: Edremit'te Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Van haberler: Edremit Belediyesi yol çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde Hamidiye ve kırsalda Yaylaönü Mahalleleri'ndeki yollar asfaltlanarak halkın hizmetine sunuldu.

Edremit Belediyesi yol çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde Hamidiye ve kırsalda Yaylaönü Mahalleleri'ndeki yollar asfaltlanarak halkın hizmetine sunuldu.

Edremit ilçesinde gerek bozulan ve yıpranan gerekse doğalgaz ve internet hattı çalışmaları nedeniyle kazılan yolların yenilenmesine hızla devam ediliyor.

Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Fen İşleri Müdürü Emrah Erhan Acar'la birlikte Hamidiye Mahallesi'nde Muhtar Hüseyin Ergüven; Yaylaönü Mahallesi'nde ise Muhtar Mustafa Ülkü ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Asfaltlama çalışmalarının mevsim koşullarına göre hızla devam ettiğini belirten Başkan Arslan, "Merkez kırsal ayrımı yapmadan, şehir merkezinden en uzaktaki kırsal mahallemize kadar 160 bin Edremitli hemşehrimize hizmeti eşit bir şekilde götürmek için çalışıyoruz. Yapılan, kazılan, bozulan yollar başta olmak üzere bozuk ve yıpranan yolları yenilemeye devam ediyoruz. Mahalle sakinlerimizin memnuniyetini sağlayacak çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayacağız" dedi.