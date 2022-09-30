Van haber... Edremit Belediyesi'nden Kazdağları'nda Temizlik Çalışması

Edremit Belediyesi, Milli Parklar ve Orman İşletme Müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde Kazdağları'nda ayrıntılı temizlik çalışması yaptı.

Temizlik İşleri ekipleri, yaz döneminde orman yangını riskine karşı alınan giriş yasağı kararının sona ermesiyle birlikte sıklıkla ziyaret edilen Sarıkız Tepesi, Kartalçimen Yaylası, Bolluca Mevkii ve Tozlu Yaylası Mevkii'nde temizlik yaptı, çöpleri topladı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Kazdağları bizim göz bebeğimiz, koruyup kollamak en önemli görevlerimizden. Ziyarete açık olduğu dönemlerde vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı yerlere çöp konteynerleri koyuyoruz. Periyodik aralıklarla temizlik yapıyoruz. Temiz bir dünyada ve doğada yaşamak yurttaş olarak hepimizin en doğal hakkı. İlgili kurumlarımız ile iş birliği içerisinde doğa harikası Kazdağlarımızın kirletilmemesi ve temiz tutulması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Ancak temiz tutmak kadar kirletmemekte çok önemli. Çevrenin kirletilmemesi ve bizden sonraki nesillere daha temiz çevre bırakma zorunluluğunu unutmamalı ve üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmeliyiz. Doğa harikası alanlarımızda, açık alanlarda, piknik alanlarımızda çevre kirliliği yaratmamak konusunda daha hassas davranmalıyız" dedi.